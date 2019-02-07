Ірина Луценко вилаялася з трибуни Ради: епічне відео

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко у четвер, 7 лютого, переплутала тексти виступу з трибуни і потрапила в курйозну ситуацію.

Так, Луценко мала говорити про перейменування Дніпропетровської області, але почала доповідь про недопуск на вибори спостерігачів з Росії. Зрозумівши свою помилку, жінка емоційно та кумедно відреагувала на свій виступ.

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"Бляяяха!" – вигукнула представник президента в ВР і попросила вибачення у колег.

Спікер ВР Андрій Парубій закликав колег зрозуміти Луценко, оскільки "всі перебувають у стані високої напруженості".

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