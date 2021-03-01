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Український борщ потрапив у ТОП 3 найсмачніших перших страв світу

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Український борщ - фото 1
Український борщ / realsimple

Підрозділ однієї з провідних телерадіокомпаній світу CNN "Travel" склав свій рейтинг найкращих супів світу. У список потрапили 20 страв з Грузії, В'єтнаму, Португалії, Перу, Іспанії та низки інших країн.

У цьому ТОПі опинився й український борщ. Мало того, нашу національну страву автори розмістили на 3-му місці. Вище борщу виявився тільки в'єтнамський фо з яловичини і нігерійський суп банга.

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Шматочок ніжного буряка, який плаває в яскраво-червоному бульйоні для супу, який так люблять в Україні і в усій Східній Європі. Борщ, часто приправлений ложкою сметани, – це все що завгодно, але не просто буряковий суп. Він отримує гоструватий смак від квасу, молочно-ферментованого бурякового соку, ще однієї регіональної фірмової страви, – описують автори українську страву.

Крім цього, зазначається, що, хоч суп іноді відносять до російської кухні, це твердження є неправильним.

Український борщ потрапив у ТОП 3 найсмачніших перших страв світу - фото 449652
У ТОП-20 також увійшли:
  • грузинський суп харчо;
  • нігерійський суп банга;
  • в'єтнамський фо бо;
  • французький буйябес;
  • португальський кальдо верде;
  • магрибський чорба фрік;
  • перуанський чупе де камаронес;
  • іспанський гаспачо;
  • західноафриканський арахісовий суп;
  • американський гамбо;
  • марокканський харірі;
  • китайський ланчжоу;
  • мьянмарский мохінга;
  • мексиканський менудо;
  • бразильський мокека де камаран;
  • індонезійський сото аям;
  • тайський тому ям;
  • японський рамен;
  • турецький яйла чорбаси.

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Джерело: cnn
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