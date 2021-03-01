Український борщ потрапив у ТОП 3 найсмачніших перших страв світу

Підрозділ однієї з провідних телерадіокомпаній світу CNN "Travel" склав свій рейтинг найкращих супів світу. У список потрапили 20 страв з Грузії, В'єтнаму, Португалії, Перу, Іспанії та низки інших країн.

У цьому ТОПі опинився й український борщ. Мало того, нашу національну страву автори розмістили на 3-му місці. Вище борщу виявився тільки в'єтнамський фо з яловичини і нігерійський суп банга.

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Шматочок ніжного буряка, який плаває в яскраво-червоному бульйоні для супу, який так люблять в Україні і в усій Східній Європі. Борщ, часто приправлений ложкою сметани, – це все що завгодно, але не просто буряковий суп. Він отримує гоструватий смак від квасу, молочно-ферментованого бурякового соку, ще однієї регіональної фірмової страви, – описують автори українську страву.

Крім цього, зазначається, що, хоч суп іноді відносять до російської кухні, це твердження є неправильним.

У ТОП-20 також увійшли:

грузинський суп харчо;

нігерійський суп банга;

в'єтнамський фо бо;

французький буйябес;

португальський кальдо верде;

магрибський чорба фрік;

перуанський чупе де камаронес;

іспанський гаспачо;

західноафриканський арахісовий суп;

американський гамбо;

марокканський харірі;

китайський ланчжоу;

мьянмарский мохінга;

мексиканський менудо;

бразильський мокека де камаран;

індонезійський сото аям;

тайський тому ям;

японський рамен;

турецький яйла чорбаси.

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