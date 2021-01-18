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Як приготувати справжній український борщ: покроковий рецепт у фото від Євгена Клопотенка
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Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу. Традиційну страву експерт рекомендує готувати на свинячих ребрах. Але є один секрет.
На підготовку та приготування борщу у вас піде близько півтори години, і Євген Клопотенко впевнений, що ви не пошкодуєте.
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Для українського борщу на свинячих ребрах знадобляться такі інгредієнти (на 8-10 порцій):
- Свинячі ребра – 400-500 г.
- Буряк – 2 шт.
- Томат – 2 шт.
- Корінь селери – 0,25 шт.
- Капуста – 0,25 качана.
- Картопля – 3-4 шт.
- Морква – 1-2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Груша (копчена) – 1-2 шт.
- Лавровий лист – 2 шт.
- Запашний перець – 3 горошини.
- Часник – 1 головка.
- Солодкий перець – 1 шт.
- Томатний сік – 200 мл.
- Вершкове масло – 30 г.
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Консервована квасоля (за бажанням).
- Вода – 3 л.
- Сіль на смак.
Покрокове приготування справжнього українського борщу
Розігрійте духовку до 200 градусів і запікайте свинячі ребра протягом 30 хвилин до золотистої скоринки. Корінь селери промийте і наріжте довільними шматками, чистити його не треба. Моркву поріжте такими ж шматками, як і селеру. Запечені ребра перекладіть в каструлю і залийте 3 літрами води, додайте порізані селеру і моркву, половину нечищеної цибулини, доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 30 хвилин.
Приготуйте засмажку – це серце будь-якого борщу. Візьміть солодкий перець поріжте невеликим кубиком, томати і цибулю (другу половину) поріжте дрібними кубиками. Наріжте перець, томати і цибулю і обсмажте овочі на сковороді з 30 г вершкового масла, поки вони не стануть м'якими. Додайте 200 мл томатного соку і 2 ст. л. томатної пасти, тушкуйте ще 5-7 хвилин.
Потім додайте один буряк, натертий на грубій тертці, тушкуйте ще 3-4 хвилини. З іншого буряка вичавіть сік на соковижималці або просто натріть його на дрібній тертці. Додайте буряк в каструлю, а разом з ним 3 горошини запашного перцю, 2 лаврові листки і сіль на смак.
Наріжте 3-4 картоплини зручними кубиками і додайте в каструлю. Перекладіть готову засмажку в каструлю з бульйоном. Головку часнику розріжте навпіл і теж додайте в каструлю.
Капусту наріжте і відставте – її варто додавати до борщу в кінці приготування.
За бажанням можна додати в борщ консервовану квасолю до смаку. Додайте копчені або в'ялені груші. Вони додадуть вашому борщу приємний смак.
В кінці приготування додайте в каструлю нашатковану капусту і через 5 хвилин зніміть борщ з плити. Дайте йому настоятися не менше 30 хвилин. Подавайте борщ зі сметаною і подрібненою зеленню кропу.
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