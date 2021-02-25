Чим годують школярів у різних країнах світу: фото

Розповідаємо, чим годують школярів в різних країнах світу: вміст деяких "ланч-боксів" дуже відрізняється від шкільного меню часів нашого дитинства.

Наприклад, інтернет-користувач з Гонконгу пише, що в їхній школі є салат-бар, суші-бар і кафе, а також діє спеціальне меню від шеф-кухаря. Це сталося після того, як учні та батьки зажадали поліпшити якість їжі. Вартість набору на фото нижче 4,5 долара.

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Обід в шкільній їдальні в Гонконзі (Китай)

Ще один обід в з однієї зі шкіл Китаю

Шкільні обіди у Франції: дуже важлива частина культури. Вибір страв змінюється кожен день

Всі шкільні обіди в Фінляндії безкоштовні

Обід в японській шкільній їдальні

Обід в шкільній їдальні Індії

Обід в шкільній їдальні в штаті Вашингтон (США)

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