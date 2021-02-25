Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Чим годують школярів у різних країнах світу: фото

  • 48
Обід у школі Румунії - фото 1
Обід у школі Румунії / 9gag

Розповідаємо, чим годують школярів в різних країнах світу: вміст деяких "ланч-боксів" дуже відрізняється від шкільного меню часів нашого дитинства.

Наприклад, інтернет-користувач з Гонконгу пише, що в їхній школі є салат-бар, суші-бар і кафе, а також діє спеціальне меню від шеф-кухаря. Це сталося після того, як учні та батьки зажадали поліпшити якість їжі. Вартість набору на фото нижче 4,5 долара.

Це цікаво: 5 продуктів, які допомагають боротися зі старінням

Обід в шкільній їдальні в Гонконзі (Китай)

Чим годують школярів у різних країнах світу: фото - фото 449153

Ще один обід в з однієї зі шкіл Китаю

Чим годують школярів у різних країнах світу: фото - фото 449154

Шкільні обіди у Франції: дуже важлива частина культури. Вибір страв змінюється кожен день

Чим годують школярів у різних країнах світу: фото - фото 449155

Всі шкільні обіди в Фінляндії безкоштовні

Чим годують школярів у різних країнах світу: фото - фото 449156

Обід в японській шкільній їдальні

Чим годують школярів у різних країнах світу: фото - фото 449157

Обід в шкільній їдальні Індії

Чим годують школярів у різних країнах світу: фото - фото 449158

Обід в шкільній їдальні в штаті Вашингтон (США)

Чим годують школярів у різних країнах світу: фото - фото 449159

І ще: Цими продуктами можна замінити свіжі овочі взимку

Джерело: 9gag
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 983
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4650
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2832571
Загрузка...
Новини