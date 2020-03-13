На битві поглядів Усик – Чісора українець покропив усіх антисептиком

У Лондоні пройшла перша прес-конференція між ексабсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і власником пояса WBO Inter-Continental у хевівейті Дереком Чісорою.

Після спілкування з журналістами обидва бійці провели традиційну дуель поглядів.

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Боксери холоднокровно "випалювали" один одного поглядом, проте першим почав показувати жести саме британець. Потім Олександр зробив селфі з Дереком, а після церемонії побризкав всіх антисептиком.

На кону поєдинку не буде стояти ніяких титулів. Усик є офіційним претендентом на чемпіонський пояс WBO, яким володіє британець Ентоні Джошуа. Раніше промоутер Едді Хірн заявляв, що переможець протистояння зможе в кінці року зустрінеться з чемпіоном світу в суперважкій вазі Джошуа.

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