Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

На битві поглядів Усик – Чісора українець покропив усіх антисептиком

  • 27
Усик і Чісора - фото 1
Усик і Чісора / sport

У Лондоні пройшла перша прес-конференція між ексабсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і власником пояса WBO Inter-Continental у хевівейті Дереком Чісорою.

Після спілкування з журналістами обидва бійці провели традиційну дуель поглядів.

Читайте також: З'явилися перші подробиці супербою Джошуа – Ф'юрі

Боксери холоднокровно "випалювали" один одного поглядом, проте першим почав показувати жести саме британець. Потім Олександр зробив селфі з Дереком, а після церемонії побризкав всіх антисептиком.

На кону поєдинку не буде стояти ніяких титулів. Усик є офіційним претендентом на чемпіонський пояс WBO, яким володіє британець Ентоні Джошуа. Раніше промоутер Едді Хірн заявляв, що переможець протистояння зможе в кінці року зустрінеться з чемпіоном світу в суперважкій вазі Джошуа.

І ще: Дружина Усика зачарувала мережу своєю красою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
  • Вчора, 16:21
  • 2476
10 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
  • 11 березня, 14:00
  • 5247
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2162511
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт