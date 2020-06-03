Український автобус отримав дві престижні премії

Автобус-всюдихід Torsus Praetorian, розроблений українською компанією Pulsar Expo і словацькою студією Werkemotion, отримав дві премії Red Dot Design Award і German Innovation Award від німецьких експертів.

Транспортний засіб нагородили за інновації та видатний дизайн.

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Автобус-всюдихід Torsus Praetorian було презентовано два роки тому. Автовиробник позиціював його, як перший такий у світі. Torsus Praetorian можна використовувати і як автобус для перевезення персоналу (в ньому 35 посадкових місць), і як будинок на колесах, і як поліційний або пожежний автомобіль, або ж як авто швидкої допомоги.

Дорожній просвіт автобуса складає 389 міліметрів, глибина подоланого броду 700 міліметрів. Вартість одного автобуса становить близько 100 тисяч доларів.

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