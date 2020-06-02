Дика швидкість: дорожні камери зафіксували антирекорд порушення швидкісного режиму

Вчора, 1 червня, почала працювати система відеофіксації порушення ПДР. І дорожні камери зафіксували шалену швидкість, з якою рухався автомобіль представницького класу трасою Київ-Чоп.

Так, автомобіль Mersedes S-класу встановив антирекорд по перевищенню швидкості в перший день роботи системи фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху в Києві. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, порушник проїхав повз камери на трасі Київ-Чоп зі швидкістю 208 км/год, що майже на 130 км/год перевищує дозволений швидкісний режим. Порушення зафіксовано о 11:47.

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"Власник цього Mersedes обов'язково отримає "лист щастя". І нехай цей штраф невеликий, щодо його доходів і вартості авто (в разі перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год, штраф становить 510 грн), але можливо він змусить його задуматися і більше не їздити з такою дикою швидкістю по дорогах загального користування", – написав він у Facebook.

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