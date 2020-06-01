Названі найнадійніші автомобілі 2020 року

Аналітики з JD Power склали щорічний звіт про найнадійніші автомобілі 2020 року. Приємна новина полягає в тому, що якість і надійність машин підвищується щорічно.

У 2020 році цей показник виріс на 1,5% в порівнянні з попереднім. Але звіт також показав неприємний факт любителям бренду Toyota, який тепер є не найнадійнішим у світі.

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Нижче наведено рейтинг надійності транспортних засобів 2020 року з 32 брендів в порядку убування з відносним показником проблем на 100 звернень:

Genesis (89)

Lexus (100)

Buick (103)

Porsche (104)

Toyota (113)

Volkswagen (116)

Lincoln (119)

BMW (123)

Chevrolet (123)

Ford (126)

Mazda (130)

Cadillac (131)

Hyundai (132)

Kia (132)

Audi (136)

Nissan (136)

Acura (139)

Honda (139)

Ram (140)

Mitsubishi (146)

Mini (147)

Mercedes-Benz (152)

Subaru (154)

Infiniti (155)

Dodge (158)

Jeep (159)

Fiat (160)

GMC (162)

Volvo (185)

Jaguar (186)

Chrysler (214)

Land Rover (220)

На вершині рейтингу зараз Genesis, який посів перше місце за загальною надійністю з показником 89 балів за PP100. Варто зазначити, що 2020 рік – це перший рік, коли бренд був включений в дослідження.

Genesis

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