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Названі найнадійніші автомобілі 2020 року
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Аналітики з JD Power склали щорічний звіт про найнадійніші автомобілі 2020 року. Приємна новина полягає в тому, що якість і надійність машин підвищується щорічно.
У 2020 році цей показник виріс на 1,5% в порівнянні з попереднім. Але звіт також показав неприємний факт любителям бренду Toyota, який тепер є не найнадійнішим у світі.
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Нижче наведено рейтинг надійності транспортних засобів 2020 року з 32 брендів в порядку убування з відносним показником проблем на 100 звернень:
- Genesis (89)
- Lexus (100)
- Buick (103)
- Porsche (104)
- Toyota (113)
- Volkswagen (116)
- Lincoln (119)
- BMW (123)
- Chevrolet (123)
- Ford (126)
- Mazda (130)
- Cadillac (131)
- Hyundai (132)
- Kia (132)
- Audi (136)
- Nissan (136)
- Acura (139)
- Honda (139)
- Ram (140)
- Mitsubishi (146)
- Mini (147)
- Mercedes-Benz (152)
- Subaru (154)
- Infiniti (155)
- Dodge (158)
- Jeep (159)
- Fiat (160)
- GMC (162)
- Volvo (185)
- Jaguar (186)
- Chrysler (214)
- Land Rover (220)
На вершині рейтингу зараз Genesis, який посів перше місце за загальною надійністю з показником 89 балів за PP100. Варто зазначити, що 2020 рік – це перший рік, коли бренд був включений в дослідження.
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