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Карантин Коронавірус

Український авіагігант Руслан доставить мільйони масок з Китаю в Чехію

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Ан-124 Руслан - фото 1
Ан-124 Руслан / Facebook

Український транспортний літак Ан-124 Руслан доставить з Китаю до Чехії важливий вантаж – медичне обладнання та тести на коронавірус COVID-19. Про це напередодні повідомили Збройні сили Чехії на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляється, сьогодні, 19 березня, авіагігант Руслан повинен вилетіти з Києва до китайського міста Шеньчжень. У Чехію він привезе 2 мільйони респіраторів N95, 5 мільйонів масок, 80 тисяч захисних окулярів, 120 тисяч захисних костюмів і 50 тисяч тестів.

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В цілому вантаж складається зі 134 палет загальною вагою понад 106 тонн.

За останніми даними, в Чехії коронавірусів заразилися 522 людини, при цьому ніхто не помер і ще не одужав.

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