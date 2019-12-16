Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників відвертим платтям: пікантне фото

Українська співачка та солістка гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва часто радує шанувальників своїми незвичайними образами. На цей раз зірка виклала на свою сторінку в Instagram фото, на якому вона позує в образі подарунка. При цьому красуня приміряла доволі відвертий наряд.

Так, на свіжому знімку 29-річна Надя Дорофєєва стоїть на тлі по-новорічному прикрашеної червоної локації, її оточують величезні ялинкові іграшки. Сама ж артистка вбрана в червоне коротке плаття, на талії широка стрічка, що переходить у великій бант на спині. Волосся укладене в акуратні локони. Ефектно доповнили образ білі святкові босоніжки.

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"Отримувати подарунок чи дарувати? Я однозначно", – зізналася зірка, маючи на увазі, що більше любить сама робити сюрпризи.

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