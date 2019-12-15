Дівчина тижня: розкута модель Ася Міковіч, яка є інфраструктурною музою України (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ася Міковіч – гаряча та відверта українська модель, яка називає себе інфраструктурною музою України та спокушає мережу пікантними кадрами.

І знову у нас для тебе чудові новини, адже настав цей день тижня, коли ми показуємо і розповідаємо про найспокусливіших дівчат. Сьогодні ж ми познайомимо тебе ближче з гарячою українською моделлю, яка стала популярною влітку цього року завдяки голим знімкам. Йдеться про відому модель і зірку Instagram Асю Міковіч, яка ще називає себе інфраструктурною музою України, оскільки робить і публікує пікантні фото з благородною метою.

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Так, впізнаваною красуня стала цього літа. Дівчина сфотографувалася на тлі Нового моста, де йшов ремонт, опублікувавши фото в соцмережах і пообіцяла стояти на тому ж місці голою, якщо переправу відкриють вчасно.

"Борис Альбертович, не підведіть", – звернулася Міковіч до мера Дніпра, який сам раніше побився об заклад з президентом. Умови парі Зеленського і Філатова були менш пікантними: мер завершує ремонт до Дня міста або ж йде зі своєї посади. Філатов парі виграв, Міковіч роздяглася.

Крім того, що красуня підіймає гарячі теми, які описує під спокусливими фотографіями, вона публікує голі фото без будь-якого тексту. Це також свідчить про те, що для дівчини такі фотосесії – це певний вид мистецтва. Ми ж підібрали для тебе найвідвертіші кадри Асі. Ми впевнені, що тобі сподобається! Приємного перегляду:

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