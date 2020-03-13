Українські зірки знялися у проєкті на підтримку кампанії проти коронавірусу

Зірки шоу-бізнесу, спорту та телебачення взяли участь в інформаційній кампанії протидії коронавірусу від Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України, в кампанії взяли участь Сергій Бубка, Потап, MONATIK, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Єфросиніна, Євген Клопотенко, Павло Зібров, Дмитро Шуров, Гарік Корогодський, група Время и Стекло, а також Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець і його заступник, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Всі вони знялися в інформаційному ролику проти COVID-19. Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив обмежувальні заходи через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та оголосив карантин з 12 березня по 3 квітня.

Зазначимо, що в Україні вже зареєстрована перша смерть через коронавірус. У прес-службі МОЗ України підтвердили смерть 71-річної жінки з Житомирської області, яку 12 березня госпіталізували із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19.

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