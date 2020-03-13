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Карантин Коронавірус

З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу

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Covid-19 - фото 1
Covid-19 / gisanddata

Вчені створили сайт, на якому можна в реальному часі відстежувати розповсюдження коронавірусу Covid-19 на планеті.

Джерелом інформації є база Всесвітньої організації охорони здоров'я та центрів з контролю захворюваності в Китаї, Європі та США.

І ще: У світі оголошена пандемія через коронавірус: що це означає

Подивитися онлайн-карту можна тут. Зазначимо, що чисельність інфікованих коронавірусом, станом на п'ятницю, 13 березня, склала 135 232 особи. Вірус виявлено вже більш ніж у 100 країнах. В Україні зафіксовано три випадки зараження коронавірусом. Першим, у кого виявили інфекцію, був житель Чернівців. Він разом з дружиною повернувся з Італії.

Про два останніх випадки стало відомо увечері 12 березня. Covid-19 був підтверджений у 70-річної жінки із Житомирської області, яка була в Польщі, і чоловіка із Чернівецької області, дружина якого була в Італії останні два тижні. Кабмін України ввів карантин у країні з 12 березня до 3 квітня.

З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу - фото 391910

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Джерело: gisanddata
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