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Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесені через коронавірус

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Футбол без глядачів - фото 1
Футбол без глядачів / 112

УЄФА офіційно призупинив всі матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи через епідемію коронавірусу COVID-19.

Перенесення стосується всіх матчів, запланованих на наступний тиждень. Це матчі 16-го туру Ліги чемпіонів, заплановані на 17 і 18 березня, матчі другого етапу 16-го туру Ліги Європи, заплановані на 19 березня, і всі матчі чвертьфіналу молодіжної ліги УЄФА, заплановані на 17 і 18 березня.

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Через перенесення також відкладається проведення чвертьфінального розіграшу Ліги чемпіонів і Ліги Європи, яке мало б відбутися 20 березня. Проведення турнірів призупинене на невизначений термін. Рішення про те, коли відбудуться ці матчі, буде прийнято пізніше.

Через пандемію коронавірусу вже були припинені чемпіонати Італії та Іспанії. Матчі без глядачів відбудуться у Франції, Німеччині, Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.

Італія - фото 391855
Італія

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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