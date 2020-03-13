Перша смерть від коронавірусу в Україні: стали відомі деталі

В Україні зафіксована перша смерть через коронавірус. Про це заявила радник міністра охорони здоров'я, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

У прес-службі МОЗ України підтвердили смерть 71-річної жінки з Житомирської області, яку 12 березня госпіталізували із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19.

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"МОЗ України відзначає, що померла жінка була в групі ризику. Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальним результатом", – йдеться в повідомленні.

До того ж у жінки був важкий стан, оскільки вона дуже пізно звернулася до лікарів. Наразі під наглядом медиків перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, і особи, з якими вона контактувала.

В зоні найменшого ризику особи віком від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних відповідно 0,3%; для 50-59-річних 1,3%; для 60-69-річних 3,4%, для 70-79-річних 7,8%. В зоні найбільшого ризику люди похилого віку у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.

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