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Українські зірки стали новими ведучими Орла і Решки

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Орел і Решка - фото 1
Орел і Решка / uatoday

13 лютого в ефірі Нового каналу покажуть новий випуск популярного шоу Орел і Решка, якому виповнюється 10 років. Так, ведучими проєкту стали співачка Мішель Андраде і музикант Олексій Завгородній (Позитив).

Відзначається, що всього заплановано 10 випусків шоу. За словами генерального продюсера проєкту Олени Синельникової, таким чином вирішили відзначити десяту річницю з зірками, за якими глядачам буде цікаво спостерігати не як за артистами, а як за звичайними туристами.

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Варто відзначити, що Орел і Решка зіткнулися зі складнощами під час зйомок, це пов'язано з пандемією коронавірусу. Так, представникам проєкту довелося вибирати тільки відкриті країни і які не вимагають після прильоту 14 днів перебувати на карантині.

У пресслужбі додали, що знімальна група також спеціально заради Андраде вирушила на батьківщину співачки, Болівію. Крім того, в цьому випуску співачка витратить майже всі 100 доларів на те, щоб купити квиток і зустрітися зі своїм батьком, якого не бачила три роки.

Українські зірки стали новими ведучими Орла і Решки - фото 444454

Українські зірки стали новими ведучими Орла і Решки - фото 444455

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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