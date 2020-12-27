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Переможець Мастер Шеф 10 – Яна Балог: біографія і фото
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На телеканалі СТБ завершився 10 сезон проєкту МастерШеф. У фінальному випуску зійшлися Яна Балог та Юлія Венедиктова, однак виграла у шоу саме Яна. Дізнайтеся біографію переможця!
Під час суперфіналу учасники вже традиційно приготували три найкращі страви свого життя: закуску, основну страву і десерт. Судді ж хотіли отримати щось зовсім небанальне, що показало б кожну з фіналісток з найкращого боку.
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За 2 з половиною години Яна Балог зробила паштет із качиних сердечок у сувіді та горіхові хлібці, чорну тріску на пару з горіховим соусом та цвітною капустою, а також кокосовий мус із крамблом з макадамії, ваніллю та кокосово-лаймовим морозивом.
Всі страви так припали до душі журі, що перемогу однозначно віддали Яні. До того ж, за словами Ольги Мартиновської, саме десерт дівчини став найкращим на "МастерШефі".
Біографія Яни Балог
- Місце проживання: Мукачево
- Вік: 23 років
- Сімейний стан: незаміжня
- Місце навчання: Медичний факультет УжНУ
- Улюблена страва: десерти
Відзначимо, що Яна вирішила не йти на інтернатуру та не продовжувати навчатись на медика, аби взяти участь у проєкті. Тож удача була на її боці, оскільки дівчина не бачила себе у цій професії, а зараз зможе здивувати смаколиками будь-кого.
Тому повертатись у медицину Яна не планує, адже хоче реалізувати себе у професії кухаря. Вона також не відмовилась б від участі у "МастерШеф: Професіонали", але через кілька сезонів.
Зараз дівчина хотіла працювати з Ольгою Мартиновською, адже вважає її дуже приємною людиною, з якою вона на своїй хвилі.
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