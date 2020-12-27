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Переможець Мастер Шеф 10 – Яна Балог: біографія і фото

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Яна Балог виграла у проєкті Мастер Шеф 10 - фото 1
Яна Балог виграла у проєкті Мастер Шеф 10

На телеканалі СТБ завершився 10 сезон проєкту МастерШеф. У фінальному випуску зійшлися Яна Балог та Юлія Венедиктова, однак виграла у шоу саме Яна. Дізнайтеся біографію переможця!

Під час суперфіналу учасники вже традиційно приготували три найкращі страви свого життя: закуску, основну страву і десерт. Судді ж хотіли отримати щось зовсім небанальне, що показало б кожну з фіналісток з найкращого боку.

І ще: МастерШеф 10 сезон ФІНАЛ: дивитись онлайн, хто переміг у шоу

За 2 з половиною години Яна Балог зробила паштет із качиних сердечок у сувіді та горіхові хлібці, чорну тріску на пару з горіховим соусом та цвітною капустою, а також кокосовий мус із крамблом з макадамії, ваніллю та кокосово-лаймовим морозивом.

instagram.com/masterchefstb - фото 440838
instagram.com/masterchefstb

Всі страви так припали до душі журі, що перемогу однозначно віддали Яні. До того ж, за словами Ольги Мартиновської, саме десерт дівчини став найкращим на "МастерШефі".

instagram.com/masterchefstb - фото 440839
instagram.com/masterchefstb

Біографія Яни Балог

  • Місце проживання: Мукачево
  • Вік: 23 років
  • Сімейний стан: незаміжня
  • Місце навчання: Медичний факультет УжНУ
  • Улюблена страва: десерти

Відзначимо, що Яна вирішила не йти на інтернатуру та не продовжувати навчатись на медика, аби взяти участь у проєкті. Тож удача була на її боці, оскільки дівчина не бачила себе у цій професії, а зараз зможе здивувати смаколиками будь-кого.

Тому повертатись у медицину Яна не планує, адже хоче реалізувати себе у професії кухаря. Вона також не відмовилась б від участі у "МастерШеф: Професіонали", але через кілька сезонів.

instagram.com/masterchefstb - фото 440840
instagram.com/masterchefstb

Зараз дівчина хотіла працювати з Ольгою Мартиновською, адже вважає її дуже приємною людиною, з якою вона на своїй хвилі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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