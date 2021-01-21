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Переможниця Від пацанки до панянки схудла на 15 кг: фото

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Женя Мазур - фото 1
Женя Мазур / instagram

Переможницею 4 сезону реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" стала Женя Мазур. І після закінчення проєкту, дівчина не перестає наполегливо працювати над собою і розповідати шанувальникам про свої досягнення.

Так, Женя поділилася, що схудла на 15 кілограмів і переїхала до Одеси.

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Дівчина зізналася, що пройшла тривале лікування після наркоманії, тому тепер вона більше не вживає заборонені речовини. "Я змінилася, більше не вживаю! Тому що вірю в свою значущість. Хоч наркоманія хвороба, з якою я борюся досі кожен день, вірю, я сильніша за неї", – сказала Женя.

Також переможниця проєкту заявила, що вже не може дочекатися, коли почнеться п'ятий сезон шоу. Вона додала, що дала новим учасницям кілька цінних порад. Головне це повірити в себе після того, як кожна "пацанка" вийде за двері Школи леді.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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