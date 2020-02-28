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ТЕСТ: Вгадай популярні українські пісні за описом

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Українські популярні пісні - фото 1
Українські популярні пісні

Слова цих пісень знають напам'ять усі. Ці треки крутять на радіо, кліпи показують на телебаченні, а виконавці гастролюють з концертами не лише Україною. Чи зможеш ти відгадати пісні за описом того, про що співають музиканти? Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Коли чуєш словосполучення "популярна музика", то одразу наспівуєш їх! Тепер тобі треба прочитати опис треку, згадати слова українських пісень з варіантів відповідей, зіставити цю інформацію та пройти тест!

ТЕСТ: Вгадай алкогольний коктейль за рецептом

Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

ТЕСТ: Який млинець тобі потрібно з'їсти на Масляну

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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