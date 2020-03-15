Музика хорошого ранку: плейлист ідеальних пісень гарного настрою

Заряджайся настроєм з самісінького ранку разом з атмосферною музикою у новенькому плейлисті від Радіо МАКСИМУМ! Нехай карантин та холодна погода не впливають на твоє самопочуття!

Ранок без музики можна вважати ранком без сніданку, адже ідеальні пісні допоможуть зосередитись, налаштуватись на хвилю позитиву та позбутись набридливих думок.

До теми: Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома

Лінь шукати пісні для настрою? Вмикай плейлист найкращої музики для вихідних та насолоджуйся хітами та новинками знаменитих та молодих зірок. Ненав'язливі треки точно не заважатимуть зосередитись на справах, але створять хороший настрій навіть на фоні.

Плейлист популярних пісень для хорошого ранку, слухати онлайн:

Також насолодитись крутою музикою можна за цим посиланням.

Список всіх треків:

OneRepublic - Didn’t I

Harry Styles - Lights Up

ILLENIUM - "Crawl Outta Love (feat. Annika Wells)"

Jason Mraz - Live High

Perfect Day (Remastered)

Ed Sheeran - Best Part Of Me (feat. YEBBA)

Lana Del Rey - Fuck it I love you

Eels - That Look You Give That Guy 1

Jack Johnson - banana pancakes

Amo Amo - Closer to You

Bon Iver - Salem

Kodaline - Wherever You Are

Coldplay - Trouble In Town

The Chainsmokers with Kygo - Family

Oh Wonder - I Wish I Never Met You

Elderbrook & Rudimental - Something About You

Matthew Mole - Take Yours, I'll Take Mine

Sigrid - High Five

Paramore: Hard Times

Daði Freyr - Think About Things (Daði og Gagnamagnið)

Phoenix - "Love For Granted"

Haim - Summer Girl

Lawrence - It's Not All About You

Kevin McHale - Help Me Now

MAX - Love Me Less (feat. Quinn XCII)

Kygo, Chelsea Cutler - Not Ok

Zedd & Kehlani - Good Thing

Charli XCX & Troye Sivan - 1999

Troye Sivan - Dance To This ft. Ariana Grande

Billie Eilish - bad guy

Billie Eilish - you should see me in a crown

YUNGBLUD - Parents

FINNEAS - Shelter

Читайте також: Свіжі популярні пісні березня: плейлист нової музики весни