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Музика хорошого ранку: плейлист ідеальних пісень гарного настрою

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Плейлист для вдалого ранку - фото 1
Плейлист для вдалого ранку

Заряджайся настроєм з самісінького ранку разом з атмосферною музикою у новенькому плейлисті від Радіо МАКСИМУМ! Нехай карантин та холодна погода не впливають на твоє самопочуття!

Ранок без музики можна вважати ранком без сніданку, адже ідеальні пісні допоможуть зосередитись, налаштуватись на хвилю позитиву та позбутись набридливих думок.

До теми: Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома

Лінь шукати пісні для настрою? Вмикай плейлист найкращої музики для вихідних та насолоджуйся хітами та новинками знаменитих та молодих зірок. Ненав'язливі треки точно не заважатимуть зосередитись на справах, але створять хороший настрій навіть на фоні.

Плейлист популярних пісень для хорошого ранку, слухати онлайн:

Також насолодитись крутою музикою можна за цим посиланням.

Список всіх треків:

  • OneRepublic - Didn’t I
  • Harry Styles - Lights Up
  • ILLENIUM - "Crawl Outta Love (feat. Annika Wells)"
  • Jason Mraz - Live High
  • Perfect Day (Remastered)
  • Ed Sheeran - Best Part Of Me (feat. YEBBA)
  • Lana Del Rey - Fuck it I love you
  • Eels - That Look You Give That Guy 1
  • Jack Johnson - banana pancakes
  • Amo Amo - Closer to You
  • Bon Iver - Salem
  • Kodaline - Wherever You Are
  • Coldplay - Trouble In Town
  • The Chainsmokers with Kygo - Family
  • Oh Wonder - I Wish I Never Met You
  • Elderbrook & Rudimental - Something About You
  • Matthew Mole - Take Yours, I'll Take Mine
  • Sigrid - High Five
  • Paramore: Hard Times
  • Daði Freyr - Think About Things (Daði og Gagnamagnið)
  • Phoenix - "Love For Granted"
  • Haim - Summer Girl
  • Lawrence - It's Not All About You
  • Kevin McHale - Help Me Now
  • MAX - Love Me Less (feat. Quinn XCII)
  • Kygo, Chelsea Cutler - Not Ok
  • Zedd & Kehlani - Good Thing
  • Charli XCX & Troye Sivan - 1999
  • Troye Sivan - Dance To This ft. Ariana Grande
  • Billie Eilish - bad guy
  • Billie Eilish - you should see me in a crown
  • YUNGBLUD - Parents
  • FINNEAS - Shelter

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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