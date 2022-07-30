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Українські пісні про друзів, від яких неможливо втримати емоції
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Кілька разів у році світ відзначає особливе свято – День дружби. Інколи буває складно словами описати свої почуття, тому у пригоді стають популярні українські пісні про друзів. Ловіть добірку треків, які присвячені тим, хто завжди поряд та підтримає у будь-якій ситуації.
Є чимало відомих англомовних пісень про друзів, але не забуваймо про українську музику, яка заслуговує на вашу увагу. Радіо MAXIMUM зібрало для вас 10 пісень різних жанрів, але ці виконавці точно знають, що таке дружба. Більшість з цих треків точно потраплять у ваше серденько і, можливо, надихнуть проводити більше часу з близькими людьми за будь-якої нагоди.
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Деякі з цих пісень ви точно чули хоча б раз, у деяких знаєте всі слова, а деякі можуть неабияк здивувати. Все ж пісні про друзів заслуговують не меншої уваги, ніж про кохання. Це також особливе почуття, яке поєднує людей на роки та робить наше життя кращим.
Повний плейлист з піснями про дружбу можна послухати тут
1. Скрябін – Старі фотографії:
2. СКАЙ – Best друг
3. Tember Blanche – Друг
4. Фіолет – Найкращий друг
5. THE HARDKISS – Сестра
6. OT VINTA – Попереду
7. Vivienne Mort – Друже Мій
8. KALUSH – Давай начистоту (feat. Skofka)
9. Христина Соловій – Любий друг
10. Jazzforacat – Друг
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