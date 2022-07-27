Океан Ельзи – Квіти мінних зон: дивіться новий потужний кліп

Океан Ельзи випустив болючий кліп на трек "Квіти мінних зон", у якому зібрані документальні кадри з Донеччини під час війни. Це варто побачити!

Популярний український гурт Океан Ельзи зняв особливий кліп на пісню "Квіти мінних зон", яку було написано ще кілька років тому. Ця композиція мала потрапити у новий альбом ОЕ, однак війна змінила стан речей, пише Радіо MAXIMUM.

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Відео, яке знімали пару тижнів тому, зокрема, документальні кадри на Донбасі. А разом – це важливий проєкт допомоги по збору на нові якісні авто для ЗСУ. В основі відео є ідея режисера Олега Томіна, коли в кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах – життя в тилу та бойові дії на фронтах війни за Свободу і Незалежність України. Та найголовніше – це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки – війна, на відстані руки – тил. Тривога, біль, безсонні ночі очікування короткого повідомлення "все добре у нас", "я норм", "живий" або просто "+". І тут же – лють до ворога, яка перетворюється на рішучість, сміливість і непохитну віру у звільнення кожного метру своєї країни, – розповідають музиканти.

Саме тому Океан Ельзи закликав долучитись до проєкту "Дороги Перемоги", партнерами якого є Київстар та фонд "Повернись живим". Зробити свій внесок можна тут. Також всі кошти від монетизації треку та відео на музичних платформах долучать до зборів. Чим більше прослуховувань та переглядів, тим більше коштів.

Океан Ельзи – Квіти мінних зон, дивіться кліп онлайн:

Текст пісні Океан Ельзи – Квіти мінних зон:

Поверталися додому,

Як надовго невідомо

Ще залишилась не взята висота

Поверталися додому

Розійшлися по одному,

А тебе не відпускає пустота

Вона рве твої думки

Бо на відстані руки

Тремтять сльози і бетон

Цвітуть квіти мінних зон

Дихає війна

Мамо, це не сон!

Не кажи мені "я знаю",

Мамо, ти не уявляєш,

Як удав не відпускає пустота.

Поки спокою не має

Кожен метр твого краю

І не взята кожна твоя висота

Вона рве твої думки

Бо на відстані руки

Тремтять сльози і бетон

Цвітуть квіти мінних зон

Дихає війна

Мамо, це не сон

По дорозі до вокзалу

Тебе дівчина чекала

І в обіймах рятувала сірий день

Як надовго невідомо

Чи повернешся додому

Чи залишишся у пам'яті лишень

Вона рве твої думки

Вона – пам'ять навпаки

Вона – сльози і бетон

Вона – квіти мінних зон

Дихає війна

Ні, мамо, це не сон

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