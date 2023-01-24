Українські монети увійшли в десятку найкращих монет світу

Українські монети здобули перемогу у міжнародному конкурсі "Монета року" в номінаціях "найхудожніша монета" та "найкраща монета про сучасну подію".

Монета з нейзильберу номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" стала найхудожнішою монетою року, повідомляє НБУ.

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Монета присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документа – Акту проголошення незалежності України. Автором ескізу став відомий український художник Олег Шупляк, скульптором – Володимир Атаманчук, а програмне моделювання здійснив Юрій Лук'янов.

Композиція на монеті зображує Україну: безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, та зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації та нагадує ДНК", – пишуть в НБУ.

Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року" / Національний Бану України

Срібна монета номіналом 10 гривень "25 років Конституції України" перемогла у номінації "Найкраща монета про сучасну подію". Вона присвячена 25-річчю прийняття Конституції України. Автором ескізу цієї монети є київський художник Владислав Яровий, програмне моделювання здійснив Юрій Лук'янов.

... що є головним джерелом національного права і одним з якорів української ідентичності. Адже коріння її сягає до визначної пам’ятки української та європейської правової думки 18 століття – Конституції Пилипа Орлика, що є однією з перших конституцій світу", – доповнює пресслужба НБУ.

Міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся 40-ий раз.

Міжнародні експерти визначали переможців серед майже 2 300 монет із 40 країн світу, випущених у 2021 році. На першому етапі було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до числа яких потрапили сім українських пам'ятних монет.

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