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FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки

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FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки - фото 1

Флешмоб #FreeTheLeopards запустили на офіційній сторінці України в Instagram. До нього вже встигли долучитися Осадча, Полякова, Джамала та інші зірки. Дивіться, як можна підтримати ініціативу, щоб Німеччина дала Україні танки!

У соцмережах розпочався флешмоб – публікуйте фотографії у "леопардових" образах під хештегом #FreeTheLeopards і напишіть, що Україні потрібні танки.

І ще: Шольц, віддай леопардів – мережа вибухнула мемами й закликає політика надати Україні танки

Багато відомих українці вже підтримали флешмоб і у такий спосіб привертають увагу світової спільноти до нагальної потреби у танках Leopard.

Леопардовий одяг був давно забутий, але тепер настав час переглянути свій гардероб! Одягніть свій улюблений леопардовий одяг і опублікуйте селфі з #FreeTheLeopards. Ввеземо в Україну танки Леопард!", – зазначають творці флешмобу.

MamaRika

FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки - фото 518805

Аніта Луценко

Володимир Остапчук

FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки - фото 518806

Оля Полякова

FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки - фото 518799

Оля Цибульська

Джамала

FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки - фото 518800

TVORCHI

Френк Вайлд

FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки - фото 518801

Світлана Тарабарова

FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки - фото 518807

Alyona Alyona

Катя Осадча

FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки - фото 518802

Лілія Ребрик

Даша Трегубова

FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки - фото 518803

Євген Кот

FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки - фото 518808

Єгор Гордєєв

Анжеліка Рудницька

FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки - фото 518804

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