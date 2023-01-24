FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки

Флешмоб #FreeTheLeopards запустили на офіційній сторінці України в Instagram. До нього вже встигли долучитися Осадча, Полякова, Джамала та інші зірки. Дивіться, як можна підтримати ініціативу, щоб Німеччина дала Україні танки!

У соцмережах розпочався флешмоб – публікуйте фотографії у "леопардових" образах під хештегом #FreeTheLeopards і напишіть, що Україні потрібні танки.

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Багато відомих українці вже підтримали флешмоб і у такий спосіб привертають увагу світової спільноти до нагальної потреби у танках Leopard.

Леопардовий одяг був давно забутий, але тепер настав час переглянути свій гардероб! Одягніть свій улюблений леопардовий одяг і опублікуйте селфі з #FreeTheLeopards. Ввеземо в Україну танки Леопард!", – зазначають творці флешмобу.

MamaRika

Аніта Луценко

Володимир Остапчук

Оля Полякова

Оля Цибульська

Джамала

TVORCHI

Френк Вайлд

Світлана Тарабарова

Alyona Alyona

Катя Осадча

Лілія Ребрик

Даша Трегубова

Євген Кот

Єгор Гордєєв

Анжеліка Рудницька

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