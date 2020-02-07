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Українські моделі: як змінилась севастопольська красуня Алла Костромічова
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Алла Костромічова – відома українська модель, яка змогла закохати в себе цілий світ. Попри те, що її шлях на вершину модельного Олімпу почався дуже пізно, Аллі вдалося завоювати повагу і визнання популярних світових дизайнерів. Як красуня виглядає зараз у свої 33 роки?
Про кар'єру моделі серйозно Алла ніколи не думала, однак, вступивши до Севастопольського національного технічного університету, не відмовлялася від кастингів. На другому курсі дівчина укладає контракт з відомим модельним агентством Why Not (Мілан). При цьому Алла не пропускає навчання і закінчує університет з червоним дипломом.
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Після закінчення університету, Алла Костромічова переїхала в Нью-Йорк. Там, на своєму першому ж тижні моди, домоглася затвердження на п'ятдесят п'ять показів. У 2009 році глянцевий журнал Elle назвав Аллу Костромічову найкращою моделлю з України.
У 2013 році вона вирішила відкрити свій власний бізнес. Модельне агентство Алли "KModels", успішно відкрилося в Україні, проте це не заважає Костромічовій проводити курси навчання і в Нью-Йорку. У 2014 році Алла Костромічова приєдналася до реаліті-шоу "Топмодель по-українськи", зйомками якого займається телеканал "Новий канал". Як суддя, член журі та ведуча Алла Костромічова бере участь в проєкті вже шостий сезон поспіль.
Моделінг – це просто. Літай за кордон, позуй фотографам і збирай гонорари
"З боку здається, що робота моделі дуже легкий хліб. Однак, я впевнена, що якщо дати графік моделі середньостатистичній людині, вона зійде з дистанції через кілька годин. Зйомки можуть тривати по 8-12 годин. Як правило, за день потрібно обійти 13-15 кастингів, які в різних кінцях міста. Ніяких таксі! Тільки метро, інакше нікуди не встигнеш. Мій особистий рекорд 25 показів. Це було в Парижі. У Мілані 13 я обійшла пішки. Кожен відбір вимагає величезної самовіддачі..."
Гарячі фото Алли Костромічової 18+
Це зараз Алла відома модель, яка живе на дві країни: Україну і Америку. Але 10 років тому вона також була молодою манекенницею. Їздила працювати за своїми першим контрактами, жила в модельних апартаментах і економила гроші. "Я фарбувала стіни в своїх перших модельних квартирах, настільки моторошно вони виглядали. Йшла в магазин, купувала фарбу, валики і фарбувала. Хотілося після роботи повертатися хоч в якійсь затишок".
Особисте життя
Топмодель заміжня. Чоловік Алли – Джейсон. Пара виховує сина на ім'я Сальваторе Капоне. Алла любить ходити пішки і прогулянки на конях. Взимку катається на ковзанах, хоча поки, за словами моделі, це виходить не дуже добре. З телевізійних проєктів любить стендап: розумний, саркастичний. Алла вміє в'язати. На різдво зв'язала своєму коханому шапочку. Для нього, американця, це був шок. Любить великий теніс і йогу. Це ті два види спорту, на думку Алли, які дають рівномірне навантаження на весь організм і призводять м'язи в тонус.
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