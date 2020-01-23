А тепер усе інакше: сучасні зірки переспівали улюблені хіти 90-х

Телеканал "UA: Культура" опублікував запис новорічного концерту "А тепер усе інакше. Українські хіти твоєї юності", у якому сучасні українські виконавці переспівують найпопулярніші пісні вітчизняних зірок 90-х. Зацініть!

Українські хіти 90-х зазвучали зовсім по-новому у виконанні сучасних зірок. Вмикайте мерщій відео, адже там вас чекає потужна порція ностальгії!

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Отож, у відео ви почуєте:

репера Freel із кавером на пісню "Танці" гурту "Воплі Відоплясова";

гурту "Воплі Відоплясова"; гурт "Фіолет" із новою версією пісні Віктора Павліка "Ти подобаєшся мені";

гурт "О" з переспівом хіта "Старенький трамвай" Піккардійської терції;

Піккардійської терції; співачку Аліна Паш із піснею "Женьмінь Жібао" гурту "Аква Віта" в новому аранжуванні;

гурту "Аква Віта" в новому аранжуванні; гурт "Шосте чуття" із кавер-версією пісні "Ні обіцянок, ні пробачень" Віктора Павліка;

Віктора Павліка; гурт YUKO з переспівом хіта "А тепер усе інакше" гурту "Аква Віта";

гурту "Аква Віта"; Гапочку з піснею Марини Одольської "Божевільна" ;

; Kulshenka та Art Demur із кавером на пісню "Місяць" Наталії Могилевської;

Наталії Могилевської; гурт "Тимпаче" з оновленим шлягером "Ні, я не ту кохав" музичного дуету "Світязь";

музичного дуету "Світязь"; Дарина Красновецька виконує оновлений хіт Джамали "Smile".

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