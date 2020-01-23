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А тепер усе інакше: сучасні зірки переспівали улюблені хіти 90-х
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Телеканал "UA: Культура" опублікував запис новорічного концерту "А тепер усе інакше. Українські хіти твоєї юності", у якому сучасні українські виконавці переспівують найпопулярніші пісні вітчизняних зірок 90-х. Зацініть!
Українські хіти 90-х зазвучали зовсім по-новому у виконанні сучасних зірок. Вмикайте мерщій відео, адже там вас чекає потужна порція ностальгії!
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
Отож, у відео ви почуєте:
- репера Freel із кавером на пісню "Танці" гурту "Воплі Відоплясова";
- гурт "Фіолет" із новою версією пісні Віктора Павліка "Ти подобаєшся мені";
- гурт "О" з переспівом хіта "Старенький трамвай" Піккардійської терції;
- співачку Аліна Паш із піснею "Женьмінь Жібао" гурту "Аква Віта" в новому аранжуванні;
- гурт "Шосте чуття" із кавер-версією пісні "Ні обіцянок, ні пробачень" Віктора Павліка;
- гурт YUKO з переспівом хіта "А тепер усе інакше" гурту "Аква Віта";
- Гапочку з піснею Марини Одольської "Божевільна";
- Kulshenka та Art Demur із кавером на пісню "Місяць" Наталії Могилевської;
- гурт "Тимпаче" з оновленим шлягером "Ні, я не ту кохав" музичного дуету "Світязь";
- Дарина Красновецька виконує оновлений хіт Джамали "Smile".
До теми: Що пили українці на початку 90-х
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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