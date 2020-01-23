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А тепер усе інакше: сучасні зірки переспівали улюблені хіти 90-х

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Аква Віта - фото 1
Аква Віта

Телеканал "UA: Культура" опублікував запис новорічного концерту "А тепер усе інакше. Українські хіти твоєї юності", у якому сучасні українські виконавці переспівують найпопулярніші пісні вітчизняних зірок 90-х. Зацініть!

Українські хіти 90-х зазвучали зовсім по-новому у виконанні сучасних зірок. Вмикайте мерщій відео, адже там вас чекає потужна порція ностальгії!

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Отож, у відео ви почуєте:

  • репера Freel із кавером на пісню "Танці" гурту "Воплі Відоплясова";
  • гурт "Фіолет" із новою версією пісні Віктора Павліка "Ти подобаєшся мені";
  • гурт "О" з переспівом хіта "Старенький трамвай" Піккардійської терції;
  • співачку Аліна Паш із піснею "Женьмінь Жібао" гурту "Аква Віта" в новому аранжуванні;
  • гурт "Шосте чуття" із кавер-версією пісні "Ні обіцянок, ні пробачень" Віктора Павліка;
  • гурт YUKO з переспівом хіта "А тепер усе інакше" гурту "Аква Віта";
  • Гапочку з піснею Марини Одольської "Божевільна";
  • Kulshenka та Art Demur із кавером на пісню "Місяць" Наталії Могилевської;
  • гурт "Тимпаче" з оновленим шлягером "Ні, я не ту кохав" музичного дуету "Світязь";
  • Дарина Красновецька виконує оновлений хіт Джамали "Smile".

До теми: Що пили українці на початку 90-х

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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