Українські дизайнери вийшли на подіум з жовто-блакитним прапором на Тижні мод у Лондоні

У фіналі показу нових колекцій 2023 року дизайнери Ксенія Шнайдер, Юлія Паскаль та Іван Фролов пронесли на подіумі український стяг із логотипом UNITED24. Дивіться, як це було нижче.

Відео показали на сторінці Ukrainian Fashion Week у Instagram.

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Українські дизайнери Іван Фролов, Ксенія Шнайдер і Юлія Паскаль показали колекції своїх брендів на одному з чотирьох головних Тижнів моди у світі – у Лондоні. У фіналі дизайнери під гучні оплески вийшли разом із великим прапором України з логотипом благодійної платформи UNITED24.

UNITED24 – це офіційна фандрейзингова платформа України, запущена президентом України Володимиром Зеленським. Мета ініціативи – об’єднати людей у ​​всьому світі у прагненні підтримати Україну", – пише на сторінці Ukrainian Fashion Week.

Дивіться відео українських дизайнерів з Тижня мод у Лондоні

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