Тіна Кароль показала оригінальну сукню зі словами Шевченка на Берлінале

Тіна Кароль з'явилась на прем'єрі документального фільму Шона Пенна про вторгнення росії в Україну в ефектній сукні. Її пісня "Kolomyika" стала саундтреком до стрічки "Superpower".

Фото Тіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Анастасія Панова показала, яку сукню обрала на Miss Charm 2023

Прийшла співачка на Берлінський кінофестиваль в розкішній нестандартній сукні разом з Шоном Пенном і командою проєкту.

Відома українка обрала вбрання з артколекції "Втрачений джаз", яку створила художниця та дизайнерка Марина Бойко. Це біле вбрання зі шлейфом з чорними написами українською "коріння", "рід", "колиска", "сорочка", "рушник", "пісня". Серед них також є слова Тараса Шевченка "і мертвим, і живим".

Сміливість українців – це поняття, що вивчатимуть у підручниках. Ми всі – частина сміливості, що є Superpower. Кожен робить свою справу як найкраще, де кожен Superstar", – написала співачка.

73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль (Берлінале) триватиме з 16 до 26 лютого. Цьогоріч головними темами стануть війна Росії проти України та протести в Ірані.

Це цікаво: Українка зняла рекламний кампейн нової весняно-літньої колекції Dior