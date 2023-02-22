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Тіна Кароль показала оригінальну сукню зі словами Шевченка на Берлінале

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / Instagram

Тіна Кароль з'явилась на прем'єрі документального фільму Шона Пенна про вторгнення росії в Україну в ефектній сукні. Її пісня "Kolomyika" стала саундтреком до стрічки "Superpower".

Фото Тіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Прийшла співачка на Берлінський кінофестиваль в розкішній нестандартній сукні разом з Шоном Пенном і командою проєкту.

Відома українка обрала вбрання з артколекції "Втрачений джаз", яку створила художниця та дизайнерка Марина Бойко. Це біле вбрання зі шлейфом з чорними написами українською "коріння", "рід", "колиска", "сорочка", "рушник", "пісня". Серед них також є слова Тараса Шевченка "і мертвим, і живим".

Сміливість українців – це поняття, що вивчатимуть у підручниках. Ми всі – частина сміливості, що є Superpower. Кожен робить свою справу як найкраще, де кожен Superstar", – написала співачка.

73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль (Берлінале) триватиме з 16 до 26 лютого. Цьогоріч головними темами стануть війна Росії проти України та протести в Ірані.

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