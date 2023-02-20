Українка зняла рекламний кампейн нової весняно-літньої колекції Dior

Dior готує до випуску весняно-літню колекцію за мотивами гардероба Катерини Медічі, королеви Франції. Зняла чарівну рекламу для компанії українська режисерка Таню Муіньо.

Про це повідомила сама режисерка у своєму акаунті в Instagram.

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Мрія в стилі бароко", – прокоментувала кампейн Муіньо.

Створюючи весняно-літню колекцію Dior Кьюрі досліджувала жіночу силу, натхненна гардеробом Катерини Медічі – італійської дворянки, яка стала королевою Франції з 1547 по 1559 рік.

Автором рекламної фотосесії весняно-літньої колекції модного будинку виступила художниця та фотографка Бріджіт Нідермайєр.

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