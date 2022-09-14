Українські бійці приготували на передовій ситний бограч: польовий рецепт у відео

Наші захисники не забувають влаштовувати собі смачні обіди на передовій. Дивіться, як українські прикордонники готували закарпатський бограч у перерві між бойовими завданнями.

Бограч – одна з найвідоміших закарпатських страв, без якої не обходиться жодна вилазка на природу. Гарячий, гострий та запашний суп ідеально підходить для того, аби насититися та зігрітися в польових умовах.

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Прикордонники із Закарпаття, які боронять нашу країну від російських окупантів, навіть у такій складній обстановці не забувають про рідні звичаї та кухню. Тож у перерві між виконанням службових і бойових завдань вони вирішили приготувати поживний бограч.

Як приготувати бограч в польових умовах: рецепт від прикордонників

Тоненько наріжте сало та обсмажте в казані. Тоді додайте жирне м'ясо (найкраще підійде свинина). Півкільцями наріжте цибулю і закиньте в казанок, добре обсмажте разом з м'ясом. Тим часом кубиками наріжте моркву, картоплю, перець та кабачок. Висипте усе в казан та залийте водою. Тушкуйте годину. Окремо змішайте сіль, різні спеції та часник та висипте у бограч. Тушкуйте ще кілька хвилин, аби довести страву до смаку.

Смачного!

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