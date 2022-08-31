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Як приготувати печінку вдома, аби страва вийшла соковитою та без гірчинки

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Як приготувати печінку вдома, аби страва вийшла соковитою та без гірчинки - фото 1

Багато кулінарів-любителів не беруться готувати вдома печінку, тому що вона виходить у них сухою, жорсткою і з гірчинкою. Але щоб страва була справді смачною, достатньо дотримувати однієї простої рекомендацій.

Так, зазвичай господині обирають курячу печінку. Її смажать, варять, готують з неї котлети та оладки. Але ми сьогодні поговоримо про те, як правильно тушити печінку зі сметаною. Річ у тому, що саме сметана прибере гірчинку та зробить страву соковитою.

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Ідеєю рецепта тушкованої печінки поділилася фуд-блогерка Адріана в Instagram.

Як смачно приготувати печінку: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • печінка – 800 грамів;
  • цибуля – 2 штуки;
  • морква – 2 штуки;
  • часник – 1-2 зубчики;
  • сметана – 200 грамів;
  • олія – 3 столові ложки.

Спосіб приготування:

  1. Печінку попередньо промийте, видаліть жир і плівку.
  2. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву – соломкою. Часник дрібно наріжте.
  3. Обсмажте цибулю, часник і моркву на олії протягом 10 хвилин.
  4. Окремо обсмажте печінку до напівготовності (приблизно 10-15 хвилин).
  5. Тоді додайте цибулю, часник і моркву до печінки, залийте сметаною, приправте та тушіть під кришкою ще 15 хвилин.

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