Що приготувати з кукурудзи: 3 прості та оригінальні рецепти

Сезон кукурудзи у розпалі, тож саме час спробувати її не лише варити. Ловіть кілька смачних та легких рецептів кукурудзи, які дозволять по-новому розкрити цей смаколик.

Якщо ви втомились від того, що кукурудзу часто просто варять, і вам хочеться скуштувати щось новеньке, то настав час спробувати ці рецепти. Зібрали кілька простих ідей, як смачно приготувати кукурудзу, не витрачаючи багато часу та зусиль, пише Радіо MAXIMUM.

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Печена кукурудза

Інгредієнти:

Кукурудза — 4 качани;

Вершкове масло — 100 г;

Часник — 4 зубчики;

Прянощі (наприклад, кінза, базилік або розмарин) — кілька гілочок;

Сіль та перець на смак.

Спосіб приготування:

Кукурудзу очистити від волокон, вимити та відварити до напівготовності; Вершкове масло кімнатної температури збити до м'якої маси виделкою; Часник і зелень подрібнити та додати до масла, ретельно перемішати; Рівномірно змастити кожен качан сумішшю з вершковим маслом та загорнути у фольгу; Запікати у розігрітій до 200 градусів духовці упродовж 20-40 хвилин.

Вершковий суп з кукурудзою

Інгредієнти:

Кукурудза — 12 качанів

Бульйон — 2 склянки;

Вода — 3 склянки;

Морква — 1-2 штуки;

Селера — 1-2 штуки;

Цибуля — 1-2 штуки;

Жовтий перець — 1 штука;

Кріп та будь-яка зелень;

Часник — 1-2 штуки;

Сіль та спеції на смак.

Спосіб приготування:

Відварити кукурудзу та зрізати зерна; Нарізати моркву, селеру, перець, цибулю та часник і додати у розігріту у великій каструлі олію; Додати спеції та готувати 15 хвилин під кришкою; Додати воду та бульйон, довести до кипіння; Після цього зменшити вогонь під супом та варити ще 20 хвилин; Додати у суп варену кукурудзу та остудити; За допомогою блендеру збити до однорідної маси; Прикрасити готову страву вершками та зеленню.

Ескітес (мексиканський фастфуд)

Інгредієнти:

Кукурудза — 4;

Майонез — 4 столові ложки;

Твердий сир — 40 грамів;

Сік 1 лайму (лимона);

Сіль та спеції на смак.

Спосіб приготування:

Зварити кукурудзу; Зерна кукурудзи відрізати від качана (зверху вниз у вертикальному положенні); Насипати зерна у глибокий посуд та додати спеції, сік та майонез, добре перемішати; Розкласти в обраний посуд (піали, склянки), а зверху посипати сиром, прикрасити зеленню та спеціями на свій смак.

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