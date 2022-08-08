Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Що приготувати з кукурудзи: 3 прості та оригінальні рецепти

  • 41
Як смачно приготувати кукурудзу - фото 1
Як смачно приготувати кукурудзу / Bakd&Raw by Karolin Baitinger on Unsplash

Сезон кукурудзи у розпалі, тож саме час спробувати її не лише варити. Ловіть кілька смачних та легких рецептів кукурудзи, які дозволять по-новому розкрити цей смаколик.

Якщо ви втомились від того, що кукурудзу часто просто варять, і вам хочеться скуштувати щось новеньке, то настав час спробувати ці рецепти. Зібрали кілька простих ідей, як смачно приготувати кукурудзу, не витрачаючи багато часу та зусиль, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Як смачно зварити молоду кукурудзу: 3 кроки, якими майже усі нехтують

Печена кукурудза

Інгредієнти:

  • Кукурудза — 4 качани;
  • Вершкове масло — 100 г;
  • Часник — 4 зубчики;
  • Прянощі (наприклад, кінза, базилік або розмарин) — кілька гілочок;
  • Сіль та перець на смак.

Спосіб приготування:

  1. Кукурудзу очистити від волокон, вимити та відварити до напівготовності;
  2. Вершкове масло кімнатної температури збити до м'якої маси виделкою;
  3. Часник і зелень подрібнити та додати до масла, ретельно перемішати;
  4. Рівномірно змастити кожен качан сумішшю з вершковим маслом та загорнути у фольгу;
  5. Запікати у розігрітій до 200 градусів духовці упродовж 20-40 хвилин.

Вершковий суп з кукурудзою

Інгредієнти:

  • Кукурудза — 12 качанів
  • Бульйон — 2 склянки;
  • Вода — 3 склянки;
  • Морква — 1-2 штуки;
  • Селера — 1-2 штуки;
  • Цибуля — 1-2 штуки;
  • Жовтий перець — 1 штука;
  • Кріп та будь-яка зелень;
  • Часник — 1-2 штуки;
  • Сіль та спеції на смак.

Спосіб приготування:

  1. Відварити кукурудзу та зрізати зерна;
  2. Нарізати моркву, селеру, перець, цибулю та часник і додати у розігріту у великій каструлі олію;
  3. Додати спеції та готувати 15 хвилин під кришкою;
  4. Додати воду та бульйон, довести до кипіння;
  5. Після цього зменшити вогонь під супом та варити ще 20 хвилин;
  6. Додати у суп варену кукурудзу та остудити;
  7. За допомогою блендеру збити до однорідної маси;
  8. Прикрасити готову страву вершками та зеленню.

Ескітес (мексиканський фастфуд)

Інгредієнти:

  • Кукурудза — 4;
  • Майонез — 4 столові ложки;
  • Твердий сир — 40 грамів;
  • Сік 1 лайму (лимона);
  • Сіль та спеції на смак.

Спосіб приготування:

  1. Зварити кукурудзу;
  2. Зерна кукурудзи відрізати від качана (зверху вниз у вертикальному положенні);
  3. Насипати зерна у глибокий посуд та додати спеції, сік та майонез, добре перемішати;
  4. Розкласти в обраний посуд (піали, склянки), а зверху посипати сиром, прикрасити зеленню та спеціями на свій смак.

Читайте також: Як правильно варити кукурудзу: прості рецепти

пропозиції партнерів
Новини