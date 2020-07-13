Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Українська тенісистка показала інтенсивне тренування: відео

  • 17
Леся Цуренко - фото 1
Леся Цуренко / instagram

Тенісистка Леся Цуренко похвалилася незвичайним талантом. Шанувальники залишилися у захваті від спортсменки!

П'ята ракетка України та переможниця чотирьох турнірів WTA в одиночному розряді Леся Цуренко продемонструвала чудові навички володіння м'ячем під час тренування.

І ще: Світоліна потрапила до Зали слави тенісу

Так, 31-річна спортсменка опублікована на своїй сторінці в соцмережі Instagram відео, в якому працює над підтриманням спортивної форми. "Час для спортзалу", – підписала короткий ролик Цуренко. "Чудово!", "Леся, скільки кілограмів?", "Дійсно хороший талант", – похвалили українську тенісистку коментатори.

Днями перша ракетка України Світоліна з'явилася на обкладинці українського номера Forbes, який присвячений "жінкам, які зробили себе самі". Наголошується, що в 2019 році Світоліна стала однією з десяти найбільш високооплачуваних спортсменів у світі за версією американського журналу Forbes.

Це цікаво: Світоліна видала несподівану правду про свої стосунки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
  • 03 липня, 15:05
  • 720
Дівчина тижня: інтернаціональна модель без комплексів Лола, яка обожнює фотосесії НЮ (18+)
  • 12 липня, 16:50
  • 630
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2429267
Загрузка...
Новини