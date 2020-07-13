Українська тенісистка показала інтенсивне тренування: відео

Тенісистка Леся Цуренко похвалилася незвичайним талантом. Шанувальники залишилися у захваті від спортсменки!

П'ята ракетка України та переможниця чотирьох турнірів WTA в одиночному розряді Леся Цуренко продемонструвала чудові навички володіння м'ячем під час тренування.

І ще: Світоліна потрапила до Зали слави тенісу

Так, 31-річна спортсменка опублікована на своїй сторінці в соцмережі Instagram відео, в якому працює над підтриманням спортивної форми. "Час для спортзалу", – підписала короткий ролик Цуренко. "Чудово!", "Леся, скільки кілограмів?", "Дійсно хороший талант", – похвалили українську тенісистку коментатори.

Днями перша ракетка України Світоліна з'явилася на обкладинці українського номера Forbes, який присвячений "жінкам, які зробили себе самі". Наголошується, що в 2019 році Світоліна стала однією з десяти найбільш високооплачуваних спортсменів у світі за версією американського журналу Forbes.

Це цікаво: Світоліна видала несподівану правду про свої стосунки