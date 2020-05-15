Світоліна потрапила до Зали слави тенісу

Українська чемпіонка Еліна Світоліна в період з 2010 по 2019 рік зуміла набрати 26 164 рейтингових балів.

Відома українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна домоглася потрапляння до десятки тенісисток, які заробили найбільшу кількість очок у світовій класифікації за останні десять років (з 2009 по 2019).

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Про це стало відомо завдяки рейтингу, опублікованому на сайті WTA. Українка посіла восьму сходинку з активом у 26 164 очки. Лідером списку стала американка Серена Вільямс 66 308 балів. На другому місці опинилася Петра Квітова з Чехії, а на третьому румунка Симона Халеп.

Топ-10 рейтингу WTA з 2010 року:

Серена Вільямс 66 308 очок

Петра Квітова 46 385

Симона Халеп 44 590

Анжелік Кербер 41 090

Вікторія Азаренко 39 235

Кароліна Плішкова 30 207

Саманта Стосур 27 461

Еліна Світоліна 26 164

Гарбинье Мугуруса 26 056

Вінус Вільямс 24 641

Світоліна

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