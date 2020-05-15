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Світоліна потрапила до Зали слави тенісу
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Українська чемпіонка Еліна Світоліна в період з 2010 по 2019 рік зуміла набрати 26 164 рейтингових балів.
Відома українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна домоглася потрапляння до десятки тенісисток, які заробили найбільшу кількість очок у світовій класифікації за останні десять років (з 2009 по 2019).
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Про це стало відомо завдяки рейтингу, опублікованому на сайті WTA. Українка посіла восьму сходинку з активом у 26 164 очки. Лідером списку стала американка Серена Вільямс 66 308 балів. На другому місці опинилася Петра Квітова з Чехії, а на третьому румунка Симона Халеп.
Топ-10 рейтингу WTA з 2010 року:
- Серена Вільямс 66 308 очок
- Петра Квітова 46 385
- Симона Халеп 44 590
- Анжелік Кербер 41 090
- Вікторія Азаренко 39 235
- Кароліна Плішкова 30 207
- Саманта Стосур 27 461
- Еліна Світоліна 26 164
- Гарбинье Мугуруса 26 056
- Вінус Вільямс 24 641
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