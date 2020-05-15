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Світоліна потрапила до Зали слави тенісу

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Еліна Світоліна - фото 1
Еліна Світоліна / prm

Українська чемпіонка Еліна Світоліна в період з 2010 по 2019 рік зуміла набрати 26 164 рейтингових балів.

Відома українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна домоглася потрапляння до десятки тенісисток, які заробили найбільшу кількість очок у світовій класифікації за останні десять років (з 2009 по 2019).

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Про це стало відомо завдяки рейтингу, опублікованому на сайті WTA. Українка посіла восьму сходинку з активом у 26 164 очки. Лідером списку стала американка Серена Вільямс 66 308 балів. На другому місці опинилася Петра Квітова з Чехії, а на третьому румунка Симона Халеп.

Топ-10 рейтингу WTA з 2010 року:

  • Серена Вільямс 66 308 очок
  • Петра Квітова 46 385
  • Симона Халеп 44 590
  • Анжелік Кербер 41 090
  • Вікторія Азаренко 39 235
  • Кароліна Плішкова 30 207
  • Саманта Стосур 27 461
  • Еліна Світоліна 26 164
  • Гарбинье Мугуруса 26 056
  • Вінус Вільямс 24 641
Світоліна  - фото 404197
Світоліна

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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