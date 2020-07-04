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Еліна Світоліна потрапила на обкладинку Forbes

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Світоліна - фото 1
Світоліна / odnews

Перша ракетка України Світоліна з'явилася на обкладинці українського номера Forbes, який присвячений "жінкам, які зробили себе самі".

Наголошується, що в 2019 році Світоліна стала однією з десяти найбільш високооплачуваних спортсменів у світі за версією американського журналу Forbes.

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Раніше стало відомо, що українська тенісистка світового рівня, п'ята ракетка світу Еліна Світоліна візьме участь у виставковому турнірі в Берліні, який буде проходити в середині липня.

Призовий фонд турніру складе 100 тисяч євро для жіночої і чоловічої сітки відповідно, в кожній з них зіграють шестеро спортсменів. Крім Світоліної за титул позмагаються Кікі Бертенс, Андреа Петковіч і Юлія Гергес. Ще два місця залишаються вільними.

Еліна Світоліна потрапила на обкладинку Forbes - фото 413922

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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