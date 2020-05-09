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Світоліна видала несподівану правду про свої стосунки

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Еліна Світоліна - фото 1
Еліна Світоліна / instagram

Тенісистка Еліна Світоліна поділилася з шанувальниками подробицями з особистого життя.

Відома українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна офіційно зустрічається з Гаелем Монфісом з січня 2018 року. Зіркова тенісна пара вирішила залишитися на карантині в Швейцарії.

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Днями спортсменка поділилася з шанувальниками подробицями спільного життя з коханим і зізналася, що вона під великим тиском. "Зараз у мене є час, щоб приділити увагу приготуванню їжі. От, наприклад, мої батьки надсилають фотографії українських страв, і я сумую за такою їжею ще більше. Я намагаюся приготувати ці страви тут, але багато з них важкі та вимагають часу..."

"Чи готує Гаель? Ні, але сам він дуже вимогливий. Якщо щось не настільки добре, як він вважає, то це відразу викидається. Я постійно під великим тиском, щоб точно все виміряти, додати спецій стільки, скільки потрібно і не переборщити. І ще він солить все ще до того, як куштує. Не знаю, можливо, мені варто повісити плакат на кухні з цим правилом, що потрібно спочатку спробувати", – розповіла Еліна у прямому ефірі у соцмережі Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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