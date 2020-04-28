Українська супермодель відверто розповіла про чоловіка-тирана

Українська супермодель Сніжана Онопко зізналася, що її чоловік, донецький бізнесмен Микола Щур постійно бив її. За словами дівчини, діставалося і персоналу, і навіть її мамі.

В інтерв'ю JetSetter.ua Сніжана каже, що терпіла зради чоловіка. А коли модель подала на розлучення, чоловік став погрожувати їй. Дівчині довелося втекти з власного дому, в якому зараз Щур живе з коханкою.

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"Я виплачувала його борги, вірила в те, що він не зраджує, і виправдовувала в критичних ситуаціях, навіть коли він підіймав на мене руку. Це відбувалося постійно. Дісталося, до речі, і водіям, і персоналу – коротше, всім", – заявила Сніжана. Вона обурена тим, що чоловік привів чужу жінку в їх заміський будинок, який вони будували майже дев'ять років разом.

"Я була готова як можна швидше розлучитися, забрати два автомобілі, серед яких і Rolls-Royce, куплений за мої особисті кошти, і більше ніколи не зустрічатися з цією людиною. Але, коли я побачила, що інша жінка проживає в моєму будинку, плаває в моєму басейні і користується моїм посудом, вирішила наполягти на правовому розділі майна", – сказала модель.

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