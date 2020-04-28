Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Найсексуальніша сукня: розкішна Демі Роуз похизувалась формами без спіднього (18+)

  • 68
Демі Роуз забула про білизну - фото 1
Демі Роуз забула про білизну / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі через свою розкішну фігуру у не менш розкішній сукні. У Кім Кардашян з'явилась серйозна конкурентка!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно розвиває свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать майже 14 мільйонів підписників. А все тому, що дівчина має доволі незвичайну фігуру з пишним бюстом, тонкою талією і ростом всього у 157 см. До того ж, красуня зовсім не соромиться публікувати доволі відверті фото.

І ще: Спокусливе відео з наймолодшою мільярдеркою світу підкорило мережу (18+)

Це підтверджує і недавній допис Демі з архівним знімком з Іспанії. На фото модель позує у сексуальній сукні з вирізами і без спіднього. Важко не помітити розкішні форми зірки, які оцінили у майже 400 тисяч лайків.

Найсексуальніша сукня: розкішна Демі Роуз похизувалась формами без спіднього (18+) - фото 400562

Джерело фото: instagram.com/demirose

Читайте також: Зваблива модель Ельза Хоск захопила фанатів фото у ліжку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 2130
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 913
Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
  • 21 квітня, 14:00
  • 484
Загрузка...
Новини