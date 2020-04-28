Найсексуальніша сукня: розкішна Демі Роуз похизувалась формами без спіднього (18+)

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі через свою розкішну фігуру у не менш розкішній сукні. У Кім Кардашян з'явилась серйозна конкурентка!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно розвиває свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать майже 14 мільйонів підписників. А все тому, що дівчина має доволі незвичайну фігуру з пишним бюстом, тонкою талією і ростом всього у 157 см. До того ж, красуня зовсім не соромиться публікувати доволі відверті фото.

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Це підтверджує і недавній допис Демі з архівним знімком з Іспанії. На фото модель позує у сексуальній сукні з вирізами і без спіднього. Важко не помітити розкішні форми зірки, які оцінили у майже 400 тисяч лайків.

Джерело фото: instagram.com/demirose

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