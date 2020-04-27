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Дженніфер Лопес знялася у відвертій сукні: гаряче фото

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / salvemusic

Американська актриса, співачка, модель Дженніфер Лопес знялася для обкладинки відомого журналу People.

Зйомки проходили в рамках щорічного проєкту People's Beautiful Issue.

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На фото зірка з'явилася в спокусливій сукні. Кадри можна побачити на сайті видання. 50-річна знаменитість позує на чорному тлі, який ефектно підкреслює її обтислу сріблясту сукню. Наряд Лопес має дуже сміливе декольте.

Сукня прикрашена стразами, а на грудях вона декорована ланцюгами. Автором фотосесії став відомий американський фотограф Міллер Моблі.

Джей Ло - фото 400411
Джей Ло

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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