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Українська стрічка перемогла на фестивалі в США: дивіться трейлер

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Сторонній - фото 1
Сторонній / dergkino

Українська містична стрічка Сторонній перемогла на міжнародному кінофестивалі Monsters of Horror в США.

Для фільму українського режисера під назвою Сторонній це вже дев'ята міжнародна нагорода.

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Езотеричний детектив українського режисера Дмитра Томашпільського став фаворитом у номінації "Найкращий іноземний повнометражний фільм". Томашпільський також виступив у ролі сценариста стрічки. Головні ролі у фільмі зіграли Анастасія Євтушенко і Даша Трегубова.

За сюжетом фільму, містичним чином у басейні зникла команда з синхронного плавання, а під час прийому ванни зникла пацієнтка водолікарні. Герой стрічки інспектор-невдаха Глухівський розслідуватиме таємничі справи. В ході слідства він виявить ляльку з живим волоссям.

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Джерело: dergkino
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