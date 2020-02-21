У Бельгії знайшли незвичний фотоальбом жінки зі світовими зірками

Анджеліна Джолі, Джонні Депп, Кіану Рівз... ця жінка мала можливість сфотографуватися з безліччю зірок!

У комісійному магазині в Бельгії знайшли фотоальбом, на знімках якого одна жінка зображена практично з усіма зірками Голлівуду.

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Кадри з'явилися на Facebook-сторінці магазину Opnieuw&Co. На всіх фото з альбому одна й та сама жінка знята з найбільшими зірками кіно. Серед них Анджеліна Джолі, Джонні Депп, Роберт Дауні-молодший, Кіану Рівз, Брюс Вілліс, Том Хенкс, Харрісон Форд, Вілл Сміт, Джон Бон Джові, Кірк Дуглас і безліч інших.

З'ясувалося, що на знімках відображена бельгійська журналістка Марія Снуіс-Лаглер. Вона була репортером у Голлівуді до 87-річного віку. Фотоальбом віддадуть доньці Снуіс-Лаглер, яка мешкає в Лос-Анджелесі.

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