Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення

У Бельгії знайшли незвичний фотоальбом жінки зі світовими зірками

  • 41
Марія Снуіс-Лаглер і Брюс Вілліс - фото 1
Марія Снуіс-Лаглер і Брюс Вілліс / facebook

Анджеліна Джолі, Джонні Депп, Кіану Рівз... ця жінка мала можливість сфотографуватися з безліччю зірок!

У комісійному магазині в Бельгії знайшли фотоальбом, на знімках якого одна жінка зображена практично з усіма зірками Голлівуду.

І ще: Езра Міллер знявся в ефектному рекламному ролику для Saint Laurent

Кадри з'явилися на Facebook-сторінці магазину Opnieuw&Co. На всіх фото з альбому одна й та сама жінка знята з найбільшими зірками кіно. Серед них Анджеліна Джолі, Джонні Депп, Роберт Дауні-молодший, Кіану Рівз, Брюс Вілліс, Том Хенкс, Харрісон Форд, Вілл Сміт, Джон Бон Джові, Кірк Дуглас і безліч інших.

З'ясувалося, що на знімках відображена бельгійська журналістка Марія Снуіс-Лаглер. Вона була репортером у Голлівуді до 87-річного віку. Фотоальбом віддадуть доньці Снуіс-Лаглер, яка мешкає в Лос-Анджелесі.

У Бельгії знайшли незвичний фотоальбом жінки зі світовими зірками - фото 387488

У Бельгії знайшли незвичний фотоальбом жінки зі світовими зірками - фото 387489

У Бельгії знайшли незвичний фотоальбом жінки зі світовими зірками - фото 387490

У Бельгії знайшли незвичний фотоальбом жінки зі світовими зірками - фото 387491

У Бельгії знайшли незвичний фотоальбом жінки зі світовими зірками - фото 387492

У Бельгії знайшли незвичний фотоальбом жінки зі світовими зірками - фото 387493

У Бельгії знайшли незвичний фотоальбом жінки зі світовими зірками - фото 387494

У Бельгії знайшли незвичний фотоальбом жінки зі світовими зірками - фото 387495

У Бельгії знайшли незвичний фотоальбом жінки зі світовими зірками - фото 387496

У Бельгії знайшли незвичний фотоальбом жінки зі світовими зірками - фото 387497

У Бельгії знайшли незвичний фотоальбом жінки зі світовими зірками - фото 387498

Читайте також: Королева Єлизавета II зізналася, що носила брекети, і порадила іншим

Джерело: facebook
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
  • Вчора, 19:21
  • 4008
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • 17 лютого, 18:09
  • 1605
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2113552
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз