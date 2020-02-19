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Роберта Дауні-молодшого і зірку Людини-павука відправили "Назад у майбутнє"
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Нам здається, що загравання з технологією Deepfake просто безкінечні. Ми бачили і Вілла Сміта у "Матриці", і ще низку інших кумедних роликів. Цього разу пропонуємо відправитися "Назад у майбутнє" разом із Робертом Дауні-молодшим і Томом Холландом.
Відеоблогери продовжують "гратися" з технологією Deepfake, за допомогою якої можна змінювати обличчя героям роликів. Цього разу в мережі з'явився "ремейк" фільму "Назад у майбутнє" з персонажами кіновсесвіту Marvel у головних ролях.
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Автор ролика EZRyderX47 замінив акторів оригінальної трилогії Майкла Джея Фокса і Крістофера Ллойда на обличчя Тома Холланда (Людина-павук) і Роберта Дауні-молодшого (Залізна людина, він же Тоні Старк).
Виглядає це дуже навіть переконливо, тільки ось голоси залишилися від "оригіналу".
Насолоджуйтесь кумедним ремейком Назад у майбутнє:
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