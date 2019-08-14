Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Українська співачка засвітила груди і завела мережу

  • 21
Оля Цибульська - фото 1
Оля Цибульська / instagram

Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська розбурхала мережу знімком, на якому позувала у вбранні з глибоким декольте. Шанувальникам красуні сподобалося. Ти також оціниш.

Зваблива зірка українського шоу-бізнесу Оля Цибульська поділилася зі своїми підписниками в Instagram оригінальним і водночас пікантним кадром. Так, співачка позувала у хімчистці, судячи з пральних машин позаду артистки. При цьому Оля сиділа на підлозі, прийнявши спокусливу позу.

І ще: ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий

Зірка була одягнута у білу сорочку з глибоким декольте, що оголило груди красуні. Крім цього на Олі були коротенькі шортики, які підкреслили стрункі ніжки співачки.

Читайте також: Всесвітньо відома модель засвітилася топлес на пляжі в Україні: пікантне фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 548
Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок
  • 12 серпня, 14:39
  • 1372
ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця кімната
  • 12 серпня, 16:03
  • 283
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз