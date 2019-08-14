Українська співачка засвітила груди і завела мережу

Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська розбурхала мережу знімком, на якому позувала у вбранні з глибоким декольте. Шанувальникам красуні сподобалося. Ти також оціниш.

Зваблива зірка українського шоу-бізнесу Оля Цибульська поділилася зі своїми підписниками в Instagram оригінальним і водночас пікантним кадром. Так, співачка позувала у хімчистці, судячи з пральних машин позаду артистки. При цьому Оля сиділа на підлозі, прийнявши спокусливу позу.

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Зірка була одягнута у білу сорочку з глибоким декольте, що оголило груди красуні. Крім цього на Олі були коротенькі шортики, які підкреслили стрункі ніжки співачки.

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