Всесвітньо відома модель засвітилася топлес на пляжі в Україні: пікантне фото

Відома українська супермодель Аліна Байкова, зірка модних показів в США, повернулася до себе на батьківщину в Кропивницький і позасмагала топлес на пляжі.

Гарячим знімком сексуальна Аліна Байкова поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram. Так, супермодель позувала топлес, завівши шанувальників оголеним тілом. На Аліні були лише трусики і розлогий капелюшок. А сфотографована красуня була з такого ракурсу, що руки прикрили груди.

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"Залишайся собою. Літо в Україні. Останні дні відпочинку перед божевіллям", – підписала кадр зірка.

Шанувальники були в захваті від відвертого знімка на тлі водойми. У коментарях були вражені тим, що знаменитість світового рівня може просто так прийти на звичайну річку позасмагати.

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