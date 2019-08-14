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ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий
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Ми дізналися зріст найпопулярніших зірок і порівняли їх. Вам потрібно вгадати, хто з них вищий або нижчий. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Коли спостерігаєте за знаменитостями на екрані телевізора або смартфона, то важко визначити, якого вони зросту. Ще складніше з акторами: оператори беруть спеціальні ракурси та користуються хитрощами, щоб візуально збільшити або зменшити людину.
ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця легендарна фраза!
Але ж цікаво дізнатися, якого насправді зросту Леонардо Ді Капріо, Анджеліна Джолі, Леся Нікітюк або Потап. Ми підготували цікавий тест, який перевірить твою інтуїцію та вміння визначати зріст на око. Швидше проходь тест, щоб дізнатися зріст улюблених зірок.
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
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