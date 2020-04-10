Українська співачка MamaRika завела мережу голим фото

Українська співачка Анастасія Кочетова, яка відома ще як MamaRika, порадувала своїх шанувальників пікантним кадром. Зірка поділилася відвертим знімком топлес на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому сексуальному фото MamaRika позує разом зі своїм чоловіком. Співачка сидить у нього на колінах в одних трусиках, поклавши долоні на його обличчя. Чоловік обіймає дружину однією рукою за спину. Пара сидить на великому ліжку, а за вікнами спальні видно пальми.

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Підписники артистки побажали новоспеченому подружжю щастя. А дехто відзначив, що це занадто відверте фото для мережі.

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