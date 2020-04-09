Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Тіну Кароль запідозрили в обмані через дитяче фото

  • 28
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / politeka

Співачка Тіну Кароль показала у мережі унікальне фото. Шанувальники ж звернули увагу на колір очей Тіни.

Популярна українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам архівне дитяче фото. Відповідний знімок з'явився на фан-сторінці в Instagram.

І ще: Дружина капітана Динамо показала ідеальну фігуру

На знімку майбутня артистка дуже схожа на свого сина. Крім того, фанати звернули увагу на колір очей співачки і припустили, що це може бути дефект знімка або ж Тіна обманює фанатів і ходить з лінзами.

"Крім усмішки, обличчя змінилося, навіть колір очей зараз не карий, губи пухлі...", "Яке диво! Взагалі майже не змінилася, та ж усмішка і очі", "Дивлюсь на це фото і бачу вашого сина, хоча він мені завжди більше на Женю схожий", – пишуть шанувальники.

Тіну Кароль запідозрили в обмані через дитяче фото - фото 397081

Читайте також: Могилевська здивувала мережу пристрасним поцілунком з Білик: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!
  • Вчора, 13:00
  • 819
ТОП-7 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • Вчора, 16:22
  • 392
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2213617
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз