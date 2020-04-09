Тіну Кароль запідозрили в обмані через дитяче фото

Співачка Тіну Кароль показала у мережі унікальне фото. Шанувальники ж звернули увагу на колір очей Тіни.

Популярна українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам архівне дитяче фото. Відповідний знімок з'явився на фан-сторінці в Instagram.

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На знімку майбутня артистка дуже схожа на свого сина. Крім того, фанати звернули увагу на колір очей співачки і припустили, що це може бути дефект знімка або ж Тіна обманює фанатів і ходить з лінзами.

"Крім усмішки, обличчя змінилося, навіть колір очей зараз не карий, губи пухлі...", "Яке диво! Взагалі майже не змінилася, та ж усмішка і очі", "Дивлюсь на це фото і бачу вашого сина, хоча він мені завжди більше на Женю схожий", – пишуть шанувальники.

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