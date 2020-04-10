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Цнотлива Jerry Heil розбухала шанувальників пікантним знімком топлес

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Jerry Heil - фото 1
Jerry Heil / instagram

Українська співачка Jerry Heil поділилася зі своїми підписниками відвертими фото топлес. Зірка знялася без макіяжу і без спідньої білизни в ліжку, зробивши селфі ногою.

На свіжих спокусливих фотографіях Jerry Heil позувала лежачи в ліжку. При цьому зірка постала перед фанами без бюстгальтера, прикрившись ковдрою і руками. Також на обличчі красуні не помітно макіяжу.

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У коментарі співачка зазначила, що все, що підписникам треба знати про це фото, що вона зробила його ногою. Своєю чергою, користувачі мережі пожартували, що Jerry Heil недарма займається йогою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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