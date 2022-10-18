Українська співачка Jerry Heil стала номінанткою на премію Music Moves Europe Awards 2022

Яна Шемаєва, відома під творчим псевдонімом Jerry Heil, стала однією з 15 номінанток на європейську музичну нагороду Music Moves Europe Awards 2022. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Music Moves Europe Awards – це премія для молодих артистів від Європейського Союзу за популярну сучасну музику. Щороку цією нагородою відзначають нових виконавців.

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Переможець у номінації Public Choice Award 2023 буде визначений за допомогою онлайн-голосування на сайті.

Проголосувати за Jerry Heil можна за ЦИМ посиланням.

Відомо, що перемогу отримають аж 5 молодих виконавців, яких обиратиме міжнародне журі, й один із них отримає Grand Jury Prize. Імена усіх оголосять під час церемонії нагородження Music Moves Europe Awards у Нідерландах. Подія відбудеться 19 січня 2023 року, у четвер, на фестивалі-шоукейсі ESNS у Гронінгені.

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