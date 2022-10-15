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Еліна Світоліна народила первістка та розкрила його ім'я
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Відома тенісистка Еліна Світоліна вперше стала матір'ю та поділилась цією новиною зі своїми шанувальниками. Як звуть малюка – дізнавайтесь далі.
28-річна українська тенісистка Еліна Світоліна стала мамою і поділилась з прихильниками першим знімком зі своїм дитям. Перша ракетка України народила донечку, якій дала незвичайне ім'я Скай (Скаї). Сімейне фото з малечею Еліна опублікувала на своєму профілі в інстаграмі, де має понад 864 тисячі підписників.
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Що за ніч! Пані та панове, прошу тепло привітати Скай Монфіс. Не можу висловити всю вдячність моєму чоловікові за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною, – зазначила вона.
Чоловік Світоліної, відомий французький тенісист Гаель Монфіс також поділився чуттєвим знімком та подякував Еліні за народження донечки.
У мене була найдивовижніша ніч у моєму житті, яка завершилась найпрекраснішим подарунком близько 6 ранку. Еліна була сильною та сміливою, не можна сповна висловити подяку моїй дружині та Богу за цю особливу мить. Ласкаво просимо у світ, моя маленька Скай, – написав Монфіс.
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